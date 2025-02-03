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        Giresun'da fındık 130-135 liradan işlem görüyor

        Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, fındık fiyatının 130-135 lira aralığında işlem gördüğünü bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 12:53 Güncelleme: 03.02.2025 - 12:53
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        Giresun'da fındık 130-135 liradan işlem görüyor
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        Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, fındık fiyatının 130-135 lira aralığında işlem gördüğünü bildirdi.

        Bölük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pazarda fındık fiyatının arz talep dengesine göre şekillendiğini belirtti.

        Yeni haftanın ilk gününde fındığın 130-135 lira arasında işlem gördüğünü aktaran Bölük, fiyatlara randıman farkının da eklendiğini söyledi.

        Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'nde (FİSKOBİRLİK) ise Giresun kalite 1 kilogram fındık, 133 lira artı randıman eklenerek alım yapılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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