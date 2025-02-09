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        Hentbol: Kadınlar Süper Lig

        Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 15. haftasında Armada Praxis Yalıkavakspor, deplasmanda Görele Belediyespor'u 30-27 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 17:22 Güncelleme: 09.02.2025 - 17:45
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        Hentbol: Kadınlar Süper Lig
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        Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 15. haftasında Armada Praxis Yalıkavakspor, deplasmanda Görele Belediyespor'u 30-27 mağlup etti.

        Görele 13 Şubat Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk devresini konuk ekip, 16-11 önde bitirdi.

        Müsabakanın ikinci yarısında da deplasman ekibi üstünlüğünü korudu ve salondan 30-27 galip ayrıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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