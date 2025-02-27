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        Giresun'da hastası tarafından vurularak öldürülen doktor ölüm yıl dönümünde anıldı

        Giresun'da, hastası tarafından vurularak hayatını kaybeden Dr. Ali Menekşe için ölümünün 17. yıl dönümünde anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 14:34 Güncelleme: 27.02.2025 - 14:40
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        Giresun'da hastası tarafından vurularak öldürülen doktor ölüm yıl dönümünde anıldı
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        Giresun'da, hastası tarafından vurularak hayatını kaybeden Dr. Ali Menekşe için ölümünün 17. yıl dönümünde anma programı düzenlendi.

        2008 yılında yaşamını yitiren Menekşe'nin adının verildiği Göğüs Hastanesi bahçesinde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Giresun Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Erhan Demirelli, yaptığı konuşmada, Menekşe ve tüm meslek şehitlerini rahmetle andıklarını söyledi.

        Meslektaşlarının sözlü ve fiziksel şiddete maruz kaldıklarını ifade eden Demirelli, "Buradan tüm yetkililere bir kez daha hatırlatıyoruz. Sağlıkta şiddet ivedilikle çözülmesi gereken bir sorundur." dedi.

        Demirelli, sağlıkta şiddetin olağanlaşmaması için ellerinden geleni yapmak zorunda olduklarını belirterek,, "Sağlıkta şiddetin neden olduğu bu tip kötü sonuçları kınamaya ve hatırlatmaya devam edeceğiz ki unutmayalım, farkındalığı kaybetmeyelim." ifadesini kullandı.

        Giresun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İskender Aksoy da Menekşe'ye rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

        Anma etkinliğine Menekşe'nin yakınları, hastane ve il sağlık müdürlüğü çalışanları katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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