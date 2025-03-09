Giresun'da eriyen karlar heyelanlara neden oldu

Açıklamada, Dereli, Bulancak ve Çanakçı ilçelerine bağlı bazı köylerinde bu nedenle toprak kaymaları yaşandığı ifade edilerek, ekiplerin bu yerlerde çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü kaydedildi.

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