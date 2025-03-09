Giresun'da eriyen karlar heyelanlara neden oldu
Giresun'da eriyen karlar nedeniyle bazı ilçelerde heyelanlar meydana geldi.
Giresun'da eriyen karlar nedeniyle bazı ilçelerde heyelanlar meydana geldi.
İl Özel İdaresi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, eriyen karlar nedeniyle yumuşayan toprağın heyelanlara yol açtığı belirtildi.
Açıklamada, Dereli, Bulancak ve Çanakçı ilçelerine bağlı bazı köylerinde bu nedenle toprak kaymaları yaşandığı ifade edilerek, ekiplerin bu yerlerde çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü kaydedildi.
Vatandaşların olası heyelanlara karşı dikkatli olmaları istendi.
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