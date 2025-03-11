Kümbet Yaylası'nın karlı yamaçlarında snowboard etkinliği yapıldı

Giresun'un 1700 rakımlı Kümbet Yaylası'nda snowboard etkinliği gerçekleştirildi.

Dereli ilçesindeki yaylanın kış turizm potansiyelinin tanıtılması amacıyla Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliğince snowboard sporcuları Kümbet Yaylası'na davet edildi.

Sporcular, karlı yamaçlarda ladin ağaçlarının arasından snowboard ile kaydı.

Yaklaşık 5 yıldır snowboard sporuyla uğraşan Volkan Çelebi, AA muhabirine, Kümbet Yaylası'nı hep merak ettiğini söyledi.

Merakını giderme imkanı bulduğunu belirten Çelebi, kar motoruyla tepelere çıkıp kaydıklarını anlattı.

Kaymanın çok keyifli olduğunu ifade eden Çelebi, "Benim için keyifli olan kısımlar ağaçlık olmasıydı. Çünkü düz bir alanda kaymaktansa ağaçların arasında kaymak daha keyifli oluyor." dedi.