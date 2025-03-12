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        Ukraynalı Iastremskyi Giresun'da Müslüman oldu

        Giresun'da Türk kadınla evlenme kararı alan Ukraynalı Roman Iastremskyi, İslamiyet'i seçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 14:39 Güncelleme: 12.03.2025 - 14:44
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        Ukraynalı Iastremskyi Giresun'da Müslüman oldu
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        Giresun'da Türk kadınla evlenme kararı alan Ukraynalı Roman Iastremskyi, İslamiyet'i seçti.

        İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Müslüman olmaya karar veren Iastremskyi için İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay'ın makamında ihtida töreni düzenlendi.

        Kılıçbay tarafından Iastremskyi'ye İslam dini hakkında temel bilgiler verildi.

        Kelimeişehadet getirerek Müslüman olan Iastremskyi, "Furkan" ismini aldı.

        Müftü Kılıçbay, İslam'ın, barış, merhamet ve hakikat dini olduğunu belirterek, "Furkan ismini alan kardeşimizin, İslam'ın rahmet ve huzur dolu ikliminde hayırlı ömür sürmesini diliyorum. Kendisine sevdikleriyle birlikte Kur'an-ı Kerim ve İslam ahlakı doğrultusunda ilim ve hikmetle dolu ömür vermesini yüce Rabb'imden niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

        İslamiyet'te kendisini bulduğunu belirten Roman Iastremskyi ise şunları kaydetti:

        "Uzun zamandır hakikati arayan bir insan olarak çeşitli inançları araştırdım. Kur'an-ı Kerim'i okuma fırsatı buldum ve onun maneviyatı beni derinden etkiledi. Ayrıca, İstanbul Ayasofya Camisi'nde hissettiğim manevi atmosfer bu yolculuğumda önemli dönüm noktası oldu. İçimde hissettiğim huzur ve anlam arayışı, beni İslam'ı daha yakından tanımaya yönlendirdi. Bu yeni başlangıçta tercih ettiğim 'Furkan' ismi, hak ile batılı ayırt eden anlamına geliyor ve benim için büyük anlam taşıyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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