Giresun'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı

Öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu.

Espiye Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Giresun'un Espiye ve Yağlıdere ilçelerinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla programlar gerçekleştirildi.

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