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        Giresun'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı

        Giresun'un Espiye ve Yağlıdere ilçelerinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla programlar gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 15:37 Güncelleme: 12.03.2025 - 15:44
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        Giresun'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı
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        Giresun'un Espiye ve Yağlıdere ilçelerinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla programlar gerçekleştirildi.

        Espiye Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu.

        Program, oratoryonun ardından çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

        Yağlıdere ilçesindeki tören ise Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde organize edildi.

        Konuşmaların yapıldığı etkinlikte, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyelerince verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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