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        Giresun'daki dal-çık projesine 400 milyon lira ödenek sağlandı

        AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, kentte uygulanacak dal-çık projesi için 400 milyon lira ödenek tahsis edildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 16:16 Güncelleme: 13.03.2025 - 16:16
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        Giresun'daki dal-çık projesine 400 milyon lira ödenek sağlandı
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        AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, kentte uygulanacak dal-çık projesi için 400 milyon lira ödenek tahsis edildiğini bildirdi.

        Temür, yaptığı yazılı açıklamada, projenin Giresun'un trafik probleminin çözümü için çok önemli olduğunu belirtti.

        Proje için 400 milyon lira ödenek tahsis edildiğini vurgulayan Temür, şunları kaydetti:

        "Giresun'umuzun acil ihtiyacı olan dal-çık projesinin bir an önce tamamlanması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu ile görüşmelerimizi sürdürdük. 2025 yılı için 400 milyon lira ödeneğin tahsisini sağladık. Dal-çık projemizin çalışmaları Ramazan Bayramından sonra başlayacaktır. İnşallah kısa zaman içerisinde tamamlanacak olan bu projeyle şehrimizin trafik problemini çözmüş olacağız. Bizlerden desteğini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu'na hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum. Giresun'umuza hayırlı olsun."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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