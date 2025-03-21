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        İspanya'da görev yapan doktor cerrahi deneyimini artırmak için Giresun'a geldi

        İspanya'da görev yapan doktor, cerrahi deneyimini arttırmak için Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde temaslarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 10:58 Güncelleme: 21.03.2025 - 11:10
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        İspanya'da görev yapan doktor cerrahi deneyimini artırmak için Giresun'a geldi
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        İspanya'da görev yapan doktor, cerrahi deneyimini arttırmak için Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde temaslarda bulundu.

        Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Dr. Albert Soler Cano, kalça cerrahisinde deneyimini arttırmak üzere hastanenin ortopedi kliniğini ziyaret etti, doktorlarla görüş alışverişinde bulundu.

        Cano, Başhekim Prof. Dr. Atilla Çıtlak'ı da makamında ziyaret etti.

        Çıtlak, Cano'nun cerrahi deneyimini arttırmak üzere hastaneye gelmesinin, ortopedik cerrahi açısından kliniğin geldiği seviyeyi ortaya koyduğunu vurguladı.

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