İspanya'da görev yapan doktor cerrahi deneyimini artırmak için Giresun'a geldi

Cano, Başhekim Prof. Dr. Atilla Çıtlak'ı da makamında ziyaret etti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Dr. Albert Soler Cano, kalça cerrahisinde deneyimini arttırmak üzere hastanenin ortopedi kliniğini ziyaret etti, doktorlarla görüş alışverişinde bulundu.

İspanya'da görev yapan doktor, cerrahi deneyimini arttırmak için Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde temaslarda bulundu.

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