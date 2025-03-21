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        Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselmeyi garantileyen Giresun Sanayispor'da hedef şampiyonluk

        GÜLTEKİN YETGİN - Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselmeye hak kazanan Giresun Sanayispor, son maçından galip gelerek sezonu şampiyon tamamlamayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 11:32 Güncelleme: 21.03.2025 - 11:41
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        Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselmeyi garantileyen Giresun Sanayispor'da hedef şampiyonluk
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        GÜLTEKİN YETGİN - Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselmeye hak kazanan Giresun Sanayispor, son maçından galip gelerek sezonu şampiyon tamamlamayı hedefliyor.

        TFF Kadınlar 1. Lig play-off şampiyonluk grubunda lider durumda bulunan yeşil-beyazlı ekip, rakiplerinin puan kaybıyla bitime bir hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantiledi. Sezon başında koyduğu hedefi gerçekleştiren Karadeniz temsilcisi, Giresunlu sporseverlere sevinç yaşattı.

        Giresun Sanayispor, Çotanak Spor Kompleksi'nde 23 Mart Pazar günü 1207 Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmadan galip gelerek taraftarlarıyla şampiyonluk kutlamak istiyor.

        Takımın teknik direktör Erman Akyol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig'e şampiyon olarak yükselmek istediklerini söyledi.

        Bunu gerçekleştirebilecek güçte olduklarını belirten Akyol, oyuncuların kenetlendiğini kaydetti.

        Akyol, Çotanak Spor Kompleksi'ndeki maça taraftar ilgisinin yüksek olacağını düşündüğünü ifade ederek, "Taraftarlar ile çok da istekli bir oyun sergiliyoruz. Hafta sonu oynayacağımız maçta da kadınlar liginde bu senenin taraftar rekorunu kırmak istiyoruz. Kendi sahamızda galip gelerek taraftarımıza şampiyonluk armağan edeceğiz." dedi.

        Erman Akyol, inançlı bir takım olduklarının altını çizerek, şöyle devam etti:

        "Biz hedefimizi koymuştuk, inandık. Play-off maçlarında Yüksekovaspor maçında, Dudullu maçında, daha önceki Dudullu maçında hep geri düştük ama hiç yılmadık. Galip geleceğimizi ve o maçlarda puanlar çıkaracağımızı biliyorduk. Oyun felsefemizi sezon boyunca hiç bozmadan devam ettik. Play-off maçlarında da puan kaybetmeden devam ediyoruz."

        Süper Lig'de kalıcı olmak istediklerini vurgulayan Akyol, "Taraftarımız, yönetim, teknik ekip ve oyuncularımızla beraber Süper Lig'e Giresun Sanayispor'un geldiğini göstermek istiyoruz. Orada kalıcı başarılar elde etmek istiyoruz. İnşallah güçlü bir ekip olduğumuzu herkese göstereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

        Orta saha oyuncusu Ayşe Taslak ise ilk günden beri hedeflerinin Süper Lig'e şampiyon olarak çıkmak olduğunu belirtti.

        Zorlu bir süreçten geçtiklerini anlatan Ayşe Taslak, "Verilmiş sözler, yapılan onca mücadeleler... Başardık diyebilirim, artık son sözü söyleme zamanı geldi. Pazar günü Süper Lig'e şampiyon olarak çıkacağımızı ilan edeceğiz." diye konuştu.

        Taraftarı tribünde görmenin kendilerini daha iyi hissettirdiğini kaydeden Ayşe Taslak, tüm Giresunluları maça davet etti.

        - "Süper Lig'e çıktık diye rahatlamadık, hatta daha çok hırslandık"

        Sol kanat oyuncusu Fatma Nur Şenses de şampiyonluk için bir maç kaldığını belirterek, "Bu maçın heyecanını hala yaşıyoruz, Süper Lig'e çıktık diye rahatlamadık, hatta daha çok hırslandık." dedi.

        Giresun Sanayispor'un hedefleri olduğunu belirten Fatma Nur Şenses, şunları kaydetti:

        "Herkes o kadar inanmıştı ki. Tabii ki zor zamanlarımız oldu, sakatlıklar oldu ama hepsinin üstesinden geldik. Çok yetenekli oyuncularımız var. Bazı zor maçlarda geriden gelip puanlar topladık. Rakiplerin bizden iyi olmasından değil, kendi bariz hatalarımızdan geriye düştük ve sonra inandık. Hatalarımızı telafi ettiğimiz için geriden gelip puanlar aldık."

        Fatma Nur Şenses, 1207 Antalyaspor maçına tüm taraftarları beklediklerini sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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