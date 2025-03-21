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        Çocukken ailesinin okutmadığı "Ayşe Teyze"ye devlet 65 yaşında okuma yazma kursu açtı

        ATAKAN ÇITLAK - Giresun'da okuma yazma bilmediği için çeşitli zorluklarla karşılayan 65 yaşındaki Ayşe Demir, müracaatı üzerine açılan kursta tek başına okuma yazma öğreniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 12:52 Güncelleme: 21.03.2025 - 13:04
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        Çocukken ailesinin okutmadığı "Ayşe Teyze"ye devlet 65 yaşında okuma yazma kursu açtı
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        ATAKAN ÇITLAK - Giresun'da okuma yazma bilmediği için çeşitli zorluklarla karşılayan 65 yaşındaki Ayşe Demir, müracaatı üzerine açılan kursta tek başına okuma yazma öğreniyor.

        Keşap ilçesinde yaşayan üç çocuk annesi Demir, ömrü boyunca eksikliğini hissettiği okuma yazmayı öğrenebilmek için Eylül 2024'te Keşap Mehmet Akif Ersoy Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne başvurdu.

        Başka müracaat olmamasına rağmen Demir'in başvurusunu kabul eden merkez tarafından haftanın üç günü birinci kademe okuma yazma kursu düzenlendi.

        Tek başına derslere devam eden Demir, okuma yazmayı tam olarak öğrenebilmenin hayalini kuruyor.

        Ayşe Demir, AA muhabirine, çok istemesine rağmen ailesi tarafından çeşitli nedenlerle okula gönderilmediğini söyledi.

        Okula gidememenin üzüntüsünü her zaman yaşadığını belirten Demir, "Okumayı çok istiyorum, heyecan yapıyorum. Okutmadılar, ben de bu zamanda geldim, okuma yazma öğrenmek istiyorum." dedi.

        Yazmaya çalıştığını anlatan üç torun sahibi Demir, "Yazıların başlığını gösterdiklerinde yazabiliyorum. Kendi kendime yazmaya çalışıyorum ama şimdilik beceremiyorum." diye konuştu.

        Demir, okurken bazen zorlandığını, harfleri karıştırdığını dile getirerek, "(Okuma yazma bilmeyenler) Gelsin öğrensinler, iyi oluyor, okumak güzel bir şey. Heyecanlanıyorum, okuyamadığım zaman biraz üzülüyorum, 'neden yapamıyorum?' diye." ifadesini kullandı.

        Okuma yazmaya her zaman bir özlemi olduğuna işaret eden Demir, ikinci kademe kursuna da devam ederek okuma yazmayı tam öğrenmek istediğini kaydetti.

        - "Biz gayet memnunuz kendisinden"

        Keşap Mehmet Akif Ersoy Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Figen Paltun ise Ayşe Demir'in azmi ve isteğiyle herkese örnek teşkil ettiğini söyledi.

        Paltun, Demir'in okuma yazma öğrenmek için başvuruda bulunduğunu, olumlu yanıt vererek özel birinci kademe kursu düzenlediklerini belirtti.

        Demir'den çok memnun olduklarını ifade eden Paltun, "Çocuklar kadar hızlı gelişim olmasa da yavaş yavaş bir şekilde, temkinli, emin adımlarla eğitimine devam ediyor. Daha sonra ikinci kademe kursuna katılacak. Biz gayet memnunuz kendisinden." değerlendirmesinde bulundu.

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