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        Piraziz'de "Vatan Sağolsun" adlı tiyatro oyunu sahnelendi

        Giresun'un Piraziz ilçesinde öğrenciler, "Vatan Sağolsun" adlı tiyatro oyununu sahneledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 13:45 Güncelleme: 22.03.2025 - 13:52
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        Piraziz'de "Vatan Sağolsun" adlı tiyatro oyunu sahnelendi
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        Giresun'un Piraziz ilçesinde öğrenciler, "Vatan Sağolsun" adlı tiyatro oyununu sahneledi.

        Bulancak Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin rol aldığı oyun, Piraziz İsmail Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda izleyiciler ile buluştu.

        "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" projesi kapsamında, öğrencilere milli ve manevi duyguları yaşatmak ve vatan sevgisi aşılamak için 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi etkinlikleri kapsamında sergilenen oyun ilgiyle izlendi.

        Belediye Başkanı Vekili Şaban Akdemir, oyunun yönetmenliğini de yapan öğretmen Pervin Demir ve rol alan öğrencilere çiçek hediye etti.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Yunus Aydın da tiyatronun sahnelenmesinde emeği geçenleri kutladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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