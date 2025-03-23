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        Giresun Sanayispor, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükseldi

        TFF Kadınlar 1. Lig play-off şampiyonluk grubunu ikinci tamamlayan Giresun Sanayispor, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 16:11 Güncelleme: 23.03.2025 - 16:33
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        Giresun Sanayispor, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükseldi
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        TFF Kadınlar 1. Lig play-off şampiyonluk grubunu ikinci tamamlayan Giresun Sanayispor, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükseldi.

        Giresun Sanayispor, şampiyonluk grubunun son haftasında Çotanak Spor Kompleksi'nde konuk ettiği 1207 Antalyaspor'a 1-0 yenildi.

        Giresun ekibi, mağlup olmasına rağmen grubu ikinci tamamlayarak adını Süper Lig'e yazdırdı.

        Karşılaşmanın ardından Giresun Sanayispor'un oyuncu ve taraftarları sevinç yaşadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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