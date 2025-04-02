Giresun'da otomobilin dereye devrildiği kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Giresun'un Güce ilçesinde otomobilin dereye devrildiği kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Giresun'un Güce ilçesinde otomobilin dereye devrildiği kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
İlçenin Tekkeköy köyünde Hayrettin Kaş idaresindeki 61 RA 947 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Necati Topal'ın olay yerinde hayatını kaybettiği kazada, sürücü ve Soner Sezer ise yaralandı.
Yaralılar, Espiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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