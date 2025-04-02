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        Giresun'da otomobilin dereye devrildiği kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Giresun'un Güce ilçesinde otomobilin dereye devrildiği kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 11:31 Güncelleme: 02.04.2025 - 11:31
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        Giresun'da otomobilin dereye devrildiği kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Giresun'un Güce ilçesinde otomobilin dereye devrildiği kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        İlçenin Tekkeköy köyünde Hayrettin Kaş idaresindeki 61 RA 947 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Necati Topal'ın olay yerinde hayatını kaybettiği kazada, sürücü ve Soner Sezer ise yaralandı.

        Yaralılar, Espiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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