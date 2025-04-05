Doğankent'te taşkın kontrol inşaatı çalışmaları devam ediyor

DSİ 22. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ilçede Harşit Çayı, Gavraz, Yaşamsuyu, Nazlı, Kozan ve Körobuz derelerindeki ikinci kısım taşkın kontrol inşaatının devam ettiği belirtildi.

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