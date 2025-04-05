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        Doğankent'te taşkın kontrol inşaatı çalışmaları devam ediyor

        Giresun'un Doğankent ilçesinde DSİ'nin taşkın koruma çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 15:10 Güncelleme: 05.04.2025 - 15:10
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        Doğankent'te taşkın kontrol inşaatı çalışmaları devam ediyor
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        Giresun'un Doğankent ilçesinde DSİ'nin taşkın koruma çalışmaları sürüyor.

        DSİ 22. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ilçede Harşit Çayı, Gavraz, Yaşamsuyu, Nazlı, Kozan ve Körobuz derelerindeki ikinci kısım taşkın kontrol inşaatının devam ettiği belirtildi.

        Çalışmalarda yüzde 93 fiziki gerçekleşme sağlandığı vurgulanan açıklamada, inşaatın tamamlanmasıyla ilçe merkezinde taşkın riskinin azalacağı kaydedildi.

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