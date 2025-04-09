Ticaret borsalarında 7 ayda 514 bin tonu aşkın fındık işlem gördü

Ticaret borsalarında 7 ayda 514 bin tonu aşkın fındığın işlem gördüğü bildirildi.

Giresun Ticaret Borsasından yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, 2024 Ağustos-2025 Şubat ayları arasındaki 7 aylık dönemde borsalarda 514 bin 574 ton yeni sezon ürünü fındık satıldı.

En fazla işlem, 109 bin 839 tonla Sakarya'da gerçekleştirildi. Bu kenti 103 bin 246 tonla Ordu, 89 bin 962 tonla Düzce ve Bolu, 81 bin 274 tonla Giresun takip etti.