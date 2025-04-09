Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Ticaret borsalarında 7 ayda 514 bin tonu aşkın fındık işlem gördü

        Ticaret borsalarında 7 ayda 514 bin tonu aşkın fındığın işlem gördüğü bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 16:50 Güncelleme: 09.04.2025 - 16:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ticaret borsalarında 7 ayda 514 bin tonu aşkın fındık işlem gördü
        ABONE OL

        Ticaret borsalarında 7 ayda 514 bin tonu aşkın fındığın işlem gördüğü bildirildi.

        Giresun Ticaret Borsasından yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

        Buna göre, 2024 Ağustos-2025 Şubat ayları arasındaki 7 aylık dönemde borsalarda 514 bin 574 ton yeni sezon ürünü fındık satıldı.

        En fazla işlem, 109 bin 839 tonla Sakarya'da gerçekleştirildi. Bu kenti 103 bin 246 tonla Ordu, 89 bin 962 tonla Düzce ve Bolu, 81 bin 274 tonla Giresun takip etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mahir Polat'a ev hapsi kararı
        Mahir Polat'a ev hapsi kararı
        Çin'den ABD'ye bir misilleme daha
        Çin'den ABD'ye bir misilleme daha
        AB'den ABD'ye tarife misillemesi
        AB'den ABD'ye tarife misillemesi
        Sahte içki faciası! 2 ay dayanabildi!
        Sahte içki faciası! 2 ay dayanabildi!
        Daha 20 yaşında... Kentin ortasında Porsuk'ta ceset!
        Daha 20 yaşında... Kentin ortasında Porsuk'ta ceset!
        Hazır yemekler biyolojik yaşlanmayı hızlandırabilir
        Hazır yemekler biyolojik yaşlanmayı hızlandırabilir
        Güneydoğu Anadolu'da şehirlerin rengi değişti!
        Güneydoğu Anadolu'da şehirlerin rengi değişti!
        Batı Balkanlar gerginliğin yeni merkezi mi?
        Batı Balkanlar gerginliğin yeni merkezi mi?
        "Süreci birçok ülkeye kıyasla daha kolay atlatacağız"
        "Süreci birçok ülkeye kıyasla daha kolay atlatacağız"
        Trump 'büyük sıfırlama' için ekonomiyi mi çökertiyor?
        Trump 'büyük sıfırlama' için ekonomiyi mi çökertiyor?
        Bakan Bayraktar'dan 'elektriğe zam' açıklaması
        Bakan Bayraktar'dan 'elektriğe zam' açıklaması
        Minguzzi davası yarın başlıyor! Avukat Rezan Epözdemir: Mücadelemiz en ağır cezayı aldırmak!
        Minguzzi davası yarın başlıyor! Avukat Rezan Epözdemir: Mücadelemiz en ağır cezayı aldırmak!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        'Başka bir gezegendeymiş' gibi! Türk fotoğrafçı görüntüledi
        'Başka bir gezegendeymiş' gibi! Türk fotoğrafçı görüntüledi
        Şampiyonluk için parola belirlendi!
        Şampiyonluk için parola belirlendi!
        Elektrik faturalarına 'devlet desteği' mesajı
        Elektrik faturalarına 'devlet desteği' mesajı
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        "İlişkimiz olmadı"
        "İlişkimiz olmadı"
        Cimbom önde olduğu yarışlarda geçilmiyor!
        Cimbom önde olduğu yarışlarda geçilmiyor!
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak

        Benzer Haberler

        Giresun'da Yeşilay'dan sağlık çalışanlarına ziyaret
        Giresun'da Yeşilay'dan sağlık çalışanlarına ziyaret
        Espiye'de şehitler için mevlit okutuldu
        Espiye'de şehitler için mevlit okutuldu
        Yağlıdere'de masa tenisi turnuvası düzenlendi
        Yağlıdere'de masa tenisi turnuvası düzenlendi
        Giresun'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Giresun'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Giresun'daki Çağlayan Şelalesi ilkbaharda karların erimesiyle canlandı
        Giresun'daki Çağlayan Şelalesi ilkbaharda karların erimesiyle canlandı
        Espiye'de ailenin önemine yönelik eğitim kursu düzenlendi
        Espiye'de ailenin önemine yönelik eğitim kursu düzenlendi