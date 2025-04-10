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        Giresun'da, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Giresun'da, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 10:39 Güncelleme: 10.04.2025 - 10:39
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        Giresun'da, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı
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        Giresun'da, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

        Valilik bahçesinde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı'nın okundu.

        Giresun Emniyet Müdürü Tacettin Çelebi tarafından Atatürk anıtına çelenk bırakıldı.

        Çelebi, burada yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluşunu kutlamanın onur ve gurunu yaşadıklarını söyledi.

        Program geçit töreninin ardından sona erdi.

        Törene Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile emniyet personeli katıldı.

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