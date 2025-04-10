Giresun'da, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Törene Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile emniyet personeli katıldı.

Çelebi, burada yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluşunu kutlamanın onur ve gurunu yaşadıklarını söyledi.

Giresun'da, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

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