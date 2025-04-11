Espiye'de şehit Uzman Çavuş Cantürk anıldı
Espiye'de, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezgin Burak Cantürk'ün şahadetinin 9.'ncu yıl dönümünde anma programı düzenlendi.
Espiye'de, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezgin Burak Cantürk'ün şahadetinin 9.'ncu yıl dönümünde anma programı düzenlendi.
Diyarbakır'ın Hani İlçesinde 11 Nisan 2016'da şehit olan Cantürk'ün, Kaşdibi köyündeki kabrinde Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
Kaymakam Ahmet Kavanoz, şehidi rahmet, minnet ve şükranla andıklarını belirtti.
Ülkenin bağımsızlığı ve bütünlüğü yolunda şahadet şerbetini içen tüm şehitleri yad eden Kavanoz, şehit yakınlarına da başsağlığı diledi.
Programa, şehit Cantürk'ün yakınlarının yanı sıra İlçe Emniyet Müdürü Ferit Öge, İlçe Jandarma Komutanı Salih Yahya Koca, Espiye Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Ersan Algan ve İlçe Müftü Vekili Ömer Çınar katıldı.
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