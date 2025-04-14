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        Kümbet Yaylası'nda ilkbaharda yağan karda snowboard keyfi yaşadılar

        Giresun'un Kümbet Yaylası'nda kar yağışı sonrası snowboard etkinliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 12:20 Güncelleme: 14.04.2025 - 12:31
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        Kümbet Yaylası'nda ilkbaharda yağan karda snowboard keyfi yaşadılar
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        Giresun'un Kümbet Yaylası'nda kar yağışı sonrası snowboard etkinliği yapıldı.

        İlkbaharda yağan karı fırsat bilen Ordu Extreme Spor Kulübü ile Sinop Surfing ekibi üyesi sporcular, Dereli ilçesindeki yaylada bir araya geldi. Sporcular yaylanın 2250 rakımlı Koçkayası mevkisindeki karlı yamaçlarda ladin ağaçlarının arasından snowboard ile kaydı.

        Snowboard sporuyla uğraşan Seçil Ekici, AA muhabirine, Kümbet Yaylası'nda kaymaktan büyük keyif aldığını söyledi.

        Yaylanın doğal ortamına hayran kaldığını ifade eden Ekici, snowboard sporuyla uğraşanların mutlaka Kümbet Yaylası'nı deneyimlemeleri gerektiğini belirtti.

        Sertaç Yalçın ise nisan ayında daha önce de snowboard ile kaydıklarını ancak Koçkayası mevkisinin eğim ve mesafe olarak şu ana kadar en iyisi olduğunu dile getirdi.

        Şenol Aksu da snowboard için çok uygun bir karda kaydıklarını, ilerleyen zamanlarda yaylaya tekrar gelmek istediklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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