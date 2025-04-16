Espiye'de "gençlerin kimlik arayışı" konulu söyleşi düzenlendi

Şair ve gazeteci yazar Sencer Olgun, Espiye' düzenlenen "gençlerin kimlik arayışı" konulu söyleşiye katıldı.

Eyüp Sultan Anadolu İmam Hatip Lisesi salonunda organize edilen etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen Olgun, öğrencilere kendilerini tanımalarını ve bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.

Gençlerin donanım, eğitim ve öğretiminin, toplumun geleceği açısından hayati bir öneme sahip olduğunu belirten Olgun, İslamiyet'in ilk emrinin 'oku' olmasının, ilim öğrenmenin ve bilgi edinmenin önemini açıkça ortaya koyduğunun altını çizdi.

Olgun, gençlik döneminin aynı zamanda kişiliğin temellerinin atıldığı, hayata bakış açısının ve davranışların şekillendiği çok kıymetli bir zaman dili olduğunu vurgulayarak, bu dönemde edinilen bilgi, beceri ve güzel alışkanlıkların, hayat boyunca kişiye rehberlik ederek birer yol gösterici olacağını aktardı.

Gençliği "geleceği inşa eden en değerli zaman dilimi" olarak niteleyen Olgun, "Bu nedenle gençlerimizin kendilerini geliştirmeleri, güzel ahlak ve faydalı bilgilerle donanmaları için bizlerde her türlü imkanı sunmak için gayret ediyoruz." dedi.