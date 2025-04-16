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        Espiye'de "gençlerin kimlik arayışı" konulu söyleşi düzenlendi

        Şair ve gazeteci yazar Sencer Olgun, Espiye' düzenlenen "gençlerin kimlik arayışı" konulu söyleşiye katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 17:44 Güncelleme: 16.04.2025 - 17:50
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        Espiye'de "gençlerin kimlik arayışı" konulu söyleşi düzenlendi
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        Şair ve gazeteci yazar Sencer Olgun, Espiye' düzenlenen "gençlerin kimlik arayışı" konulu söyleşiye katıldı.

        Eyüp Sultan Anadolu İmam Hatip Lisesi salonunda organize edilen etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen Olgun, öğrencilere kendilerini tanımalarını ve bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.

        Gençlerin donanım, eğitim ve öğretiminin, toplumun geleceği açısından hayati bir öneme sahip olduğunu belirten Olgun, İslamiyet'in ilk emrinin 'oku' olmasının, ilim öğrenmenin ve bilgi edinmenin önemini açıkça ortaya koyduğunun altını çizdi.

        Olgun, gençlik döneminin aynı zamanda kişiliğin temellerinin atıldığı, hayata bakış açısının ve davranışların şekillendiği çok kıymetli bir zaman dili olduğunu vurgulayarak, bu dönemde edinilen bilgi, beceri ve güzel alışkanlıkların, hayat boyunca kişiye rehberlik ederek birer yol gösterici olacağını aktardı.

        Gençliği "geleceği inşa eden en değerli zaman dilimi" olarak niteleyen Olgun, "Bu nedenle gençlerimizin kendilerini geliştirmeleri, güzel ahlak ve faydalı bilgilerle donanmaları için bizlerde her türlü imkanı sunmak için gayret ediyoruz." dedi.

        Kendisinin kaleme aldığı "Çanakkale ve ben Türk'üm" adlı şiirlerini okuyan Olgun, öğrencilere kitabını imzaladı.

        Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Ramis Baştuğ ve Adnan Yazıcı, İlçe Müftüsü Osman Gülbe, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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