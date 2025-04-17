Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da köy yollarındaki toprak kaymalarına müdahale edildi

        Giresun'da heyelanlar sonucu köy yollarına sürüklenen toprak ve kaya parçaları kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 11:17 Güncelleme: 17.04.2025 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'da köy yollarındaki toprak kaymalarına müdahale edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Giresun'da heyelanlar sonucu köy yollarına sürüklenen toprak ve kaya parçaları kaldırıldı.

        İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kentte bir süredir etkili olan yağış sonucu merkeze bağlı Akıncı ile Görele'nin Boğalı ve Esenli, Bulancak'ın Yeniköy ve Yalıköy, Dereli'nin Heydere, Güdül, Yeşilkaya ve Yüce köylerinde toprak kaymaları meydana geldi.

        Kapanan köy yolları, ekiplerin toprak birikintisi ve kaya parçalarını iş makineleri yardımıyla temizlemesinin ardından ulaşıma açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Önder'in kalp krizinden önceki görüntüsü
        Önder'in kalp krizinden önceki görüntüsü
        İklim kırbacı! Uzmanı açıkladı... Bu yaz hava nasıl olacak?
        İklim kırbacı! Uzmanı açıkladı... Bu yaz hava nasıl olacak?
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Sahte emeklilik belgesiyle lüks araç kaçakçılığı!
        Sahte emeklilik belgesiyle lüks araç kaçakçılığı!
        Arda Güler için dev takas iddiası!
        Arda Güler için dev takas iddiası!
        Ankara'da 525 torbacı yakalandı!
        Ankara'da 525 torbacı yakalandı!
        15 milyon doları kabul etmedi
        15 milyon doları kabul etmedi
        Tarifelerin ABD'ye günlük kazancı açıklandı
        Tarifelerin ABD'ye günlük kazancı açıklandı
        Önce baba sonra oğlu... 11 yıl sonra kahreden tesadüf!
        Önce baba sonra oğlu... 11 yıl sonra kahreden tesadüf!
        Derbi için Taksim'e geldi! Sürücüyü bıçakladı!
        Derbi için Taksim'e geldi! Sürücüyü bıçakladı!
        Konutta reel düşüş 14. ayında
        Konutta reel düşüş 14. ayında
        Netanyahu'nun tutuklama emrini uygulamayan Macaristan'a inceleme
        Netanyahu'nun tutuklama emrini uygulamayan Macaristan'a inceleme
        İki ay sonra son yolcuğuna uğurlandı
        İki ay sonra son yolcuğuna uğurlandı
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        Suriye sahasında son durum
        Suriye sahasında son durum
        Eskiden yasal olan şimdi yasa dışı 5 şey!
        Eskiden yasal olan şimdi yasa dışı 5 şey!
        Ünlü isimlerin gizli kalan hobileri şaşırtıyor!
        Ünlü isimlerin gizli kalan hobileri şaşırtıyor!
        Kolezyum'da Göbeklitepe'ye '6 milyon'luk ilgi
        Kolezyum'da Göbeklitepe'ye '6 milyon'luk ilgi
        Galatasaray voleybolda vitesi artıracak!
        Galatasaray voleybolda vitesi artıracak!

        Benzer Haberler

        Giresun Üniversitesi fındıkta verim düşüklüğüne örnek bahçeyle çözüm arayac...
        Giresun Üniversitesi fındıkta verim düşüklüğüne örnek bahçeyle çözüm arayac...
        Piraziz'de kahverengi kokarca ile mücadele sürüyor
        Piraziz'de kahverengi kokarca ile mücadele sürüyor
        Espiye'de "gençlerin kimlik arayışı" konulu söyleşi düzenlendi
        Espiye'de "gençlerin kimlik arayışı" konulu söyleşi düzenlendi
        Özel sporculardan Dereli Kaymakamı Azman'a ziyaret
        Özel sporculardan Dereli Kaymakamı Azman'a ziyaret
        Giresun'da heyelan nedeniyle kapanan Bulancak-Kovanlık kara yolu kısmen açı...
        Giresun'da heyelan nedeniyle kapanan Bulancak-Kovanlık kara yolu kısmen açı...
        Bulancak Belediye Başkanı Sıbıç, halk pazarı esnafıyla buluştu
        Bulancak Belediye Başkanı Sıbıç, halk pazarı esnafıyla buluştu