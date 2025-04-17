Giresun'da köy yollarındaki toprak kaymalarına müdahale edildi
Giresun'da heyelanlar sonucu köy yollarına sürüklenen toprak ve kaya parçaları kaldırıldı.
Giresun'da heyelanlar sonucu köy yollarına sürüklenen toprak ve kaya parçaları kaldırıldı.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kentte bir süredir etkili olan yağış sonucu merkeze bağlı Akıncı ile Görele'nin Boğalı ve Esenli, Bulancak'ın Yeniköy ve Yalıköy, Dereli'nin Heydere, Güdül, Yeşilkaya ve Yüce köylerinde toprak kaymaları meydana geldi.
Kapanan köy yolları, ekiplerin toprak birikintisi ve kaya parçalarını iş makineleri yardımıyla temizlemesinin ardından ulaşıma açıldı.
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