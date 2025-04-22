Giresun'da özel bireyler için el sanatları kursu düzenlendi

Giresun'da özel bireylerin el sanatları kurslarında ürettikleri ürünler satışa sunuluyor.

Giresun Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Mustafa Modaoğlu, AA muhabirine, Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde 80 özel bireye bakım hizmeti verildiğini söyledi.

Modaoğlu, bireylerin rehabilitasyonlarına katkı sunma adına Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile iş birliğine giderek el sanatları kursları düzenlediklerini ifade etti.

Merkezde 14 kurs organize edildiğini belirten Modaoğlu, kurslarda 60 özel bireyin el emeği, göz nuru ürünler ürettiğini kaydetti.

Modaoğlu, özel bireylerin hobi edinmelerini amaçladıklarının altını çizerek, "Biz ürünleri, Engelliler Günü ve haftasında sergi alanlarında sergiliyoruz. Talep eden ve beğenen vatandaşlarımıza satışları yapılıyor." dedi.

Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdür Yardımcısı Eda Şebnem Kayacık ise el sanatları ürünlerinin daha çok geri dönüşüm ürünlerinden elde edildiğini anlattı.