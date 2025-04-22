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        Eğitim-İş Genel Başkanı Özbay, üye sayılarının 150 bine yaklaştığını söyledi

        Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) Genel Başkanı Kadem Özbay, üye sayılarının 150 bine yaklaştığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 14:21 Güncelleme: 22.04.2025 - 14:28
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        Eğitim-İş Genel Başkanı Özbay, üye sayılarının 150 bine yaklaştığını söyledi
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        Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) Genel Başkanı Kadem Özbay, üye sayılarının 150 bine yaklaştığını bildirdi.

        Özbay, Giresun Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, sendikanın faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

        Ekibiyle 4 yıldır görev yaptıklarını belirten Özbay, "Sendika 48 bin üyeye 16 yılın sonunda ulaşmış. Eğitim-İş Sendikası ne mutlu ki bizim göreve geldiğimiz dönem itibarıyla üzerine 100 bin yeni üye koydu. Şu anda üye sayımız 150 bine yaklaşmış durumda. Bunu sahadaki çalışma arkadaşlarımızla beraber başardık." dedi.

        Özbay, göreve geldiklerinde Giresun'da 100 civarında olan üye sayısının da 700'ü aştığını kaydetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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