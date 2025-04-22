Yağlıdere'de kırsaldaki öğrencilere kuaför hizmeti verildi

Yağlıdere ilçesinin kırsal bölgesindeki okullarda eğitim gören öğrencilere kuaförlük hizmeti verildi.

Çok Programlı Anadolu Lisesi bünyesindeki Mesleki Eğitim Merkezi Kuaförlük Bölümü öğrenci ve usta öğreticileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Sınır Ahmet Elmalı İlkokulu ve Şehit Süleyman Kul Ortaokulu'ndaki 65 öğrencinin saç kesimi ve bakımını yaptı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kamil Hekim, organizasyona verdiği destek dolayısıyla İlçe Kaymakamı Seda Ünlü'ye teşekkür etti.