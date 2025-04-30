Espiye'de fındık üreticilerine yönelik kurs düzenlendi

Giresun'un Espiye ilçesinde fındık üreticilerine yönelik kurs organize edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Espiye Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde düzenlenen kursa 21 üreticinin katıldığı belirtildi.

Açıklamada, 40 saatlik kursta fındık tarımı ile ilgili eğitim verildiği vurgulanarak, "Giresun ilinde tarım arazilerinin yüzde 78'inde fındık yetiştiriciliği yapılmaktadır. Arazi yapısının engebeli olması sebebi ile fındık hem ekonomik anlamda hem de stratejik anlamda önem arz etmektedir. İlimizde fındık hem geçim kaynağı hem de bir kültür olmuştur." ifadelerine yer verildi.

Fındık verimini artıran işlemlerin başında budamanın geldiğine işaret edilen açıklamada, yıl içinde buna yönelik eğitim ve kurslar düzenleneceği kaydedildi.