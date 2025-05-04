GÜNCELLEME - Giresun'da heyelan nedeniyle kapanan Pınarlar-Yavuzkemal kara yolu ulaşıma açıldı
Giresun'un Dereli ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan Pınarlar-Yavuzkemal kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.
Giresun'un Dereli ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan Pınarlar-Yavuzkemal kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Pınarlar-Yavuzkemal kara yolu Göksu travertenleri mevkisinde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi.
Heyelan nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı.
Bölgeye sevk edilen Karayolları ekiplerince Pınarlar-Yavuzkemal kara yolu Göksu travertenleri mevkisinde sabah saatlerinde yaşanan heyelanın ardından başlatılan çalışmalar tamamlandı.
Ekiplerin yolda biriken taş ve toprak temizliğinin ardından bölgede ulaşım yeniden sağlanmaya başladı.
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