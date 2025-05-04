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        Bulancak'ta "Dokuzoğul Hıdırellez ve Bahar Şenliği" düzenlendi

        Giresun'un Bulancak ilçesinde "Dokuzoğul Hıdırellez ve Bahar Şenliği" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 13:55 Güncelleme: 04.05.2025 - 14:30
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        Bulancak'ta "Dokuzoğul Hıdırellez ve Bahar Şenliği" düzenlendi
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        Giresun'un Bulancak ilçesinde "Dokuzoğul Hıdırellez ve Bahar Şenliği" yapıldı.

        Dokuzoğul şenlik alanında düzenlenen etkinlikler, şenlik ateşinin yakılmasıyla başladı.

        Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, Bulancak Belediye Başkan Yardımcısı Reşat Nuri Özdemir ile beraberindekiler Dokuzoğul Türbesi’ni ziyaret ederek dua etti.

        Protokol üyeleri daha sonra şenlik alanında İlçe Halk Eğitim Merkezi ve Kadın Kooperatifi tarafından kurulan stantları gezdi.

        Halk oyunları ekiplerinin gösterilerini sahnelediği şenlikte, yöresel sanatçılar da konser verdi.

        Şenliğe, Bulancak Kaymakamı Ünal Koç, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Ersin Erkut, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Evren Özdemir ile çok sayıda kişi katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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