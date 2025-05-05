Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        KFMİB'den kahverengi kokarcayla mücadele çalışmalarına destek

        Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) fındıkta zarara neden olan kahverengi kokarcayla mücadele çalışmalarına destek veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 10:27 Güncelleme: 05.05.2025 - 10:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        KFMİB'den kahverengi kokarcayla mücadele çalışmalarına destek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) fındıkta zarara neden olan kahverengi kokarcayla mücadele çalışmalarına destek veriyor.

        KFMİB Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Osman Sabır, yaptığı yazılı açıklamada, kışlaklarda yürütülen mücadelenin bahar aylarında fındık bahçelerine taşınması gerektiğini belirtti.

        Üreticilerden ürünlerine sahip çıkmalarını isteyen Sabır, kahverengi kokarcayla entegre bir şekilde mücadele edilmesinin büyük önem taşıdığına işaret etti.

        Sabır, sayıları artırılarak doğaya salınacak samuray arısı vasıtasıyla yapılan biyolojik mücadele ve ruhsatlı ilaçların kullanıldığı kimyasal mücadeleye eş güdümlü devam edilmesinin Türk fındığını bu zararlıdan kurtarabilecek tek yol olduğunu vurguladı.

        KFMİB tarafından üreticilerin kokarcaya karşı ruhsatlı zirai ilaçları hangi dönemde hangi dozda kullanması gerektiğine ilişkin bilgilerin yer aldığı bir el broşürü ve afiş hazırlandığını aktaran Sabır, bu materyallerin çiftçiden direkt alım yapan sektör paydaşları ve devlet kurumları aracılığıyla mümkün olduğunca fazla üreticiye ulaştırılacağını ifade etti.

        Sabır, feromon tuzak ithali ve samuray arısı üretimi çalışmalarına destek verdiklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "3 aydır işsizim, apart otelde kalıyorum..." İfadesi ortaya çıktı!
        "3 aydır işsizim, apart otelde kalıyorum..." İfadesi ortaya çıktı!
        İsrail Gazze'de işgali genişletecek planı onayladı
        İsrail Gazze'de işgali genişletecek planı onayladı
        TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Başkanı Aras'a yeni iddianame
        TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Başkanı Aras'a yeni iddianame
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        En Nesyri'nin pozisyonu penaltı mı?
        En Nesyri'nin pozisyonu penaltı mı?
        Warren Buffett açıkladı: Emlak mı, hisse mi?
        Warren Buffett açıkladı: Emlak mı, hisse mi?
        "Mücadele başlattık"
        "Mücadele başlattık"
        Cansız bedenlerine ulaşıldı! Sır ölüm!
        Cansız bedenlerine ulaşıldı! Sır ölüm!
        Boşanma davasında sürpriz tanık
        Boşanma davasında sürpriz tanık
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Dursun Özbek'e 'devam et' baskısı!
        Dursun Özbek'e 'devam et' baskısı!
        Koruduğu oğlu tarafından öldürülmüş!
        Koruduğu oğlu tarafından öldürülmüş!
        Otomobil satışlarında 'lüks' rekor
        Otomobil satışlarında 'lüks' rekor
        Ona 'altın süt' deniliyor! 5 dakikada hazırlanıyor
        Ona 'altın süt' deniliyor! 5 dakikada hazırlanıyor
        Naz bebek 1 yaşındaydı... 5. katta facia!
        Naz bebek 1 yaşındaydı... 5. katta facia!
        Trump talimat verdi: "Alcatraz hapishanesi açılsın"
        Trump talimat verdi: "Alcatraz hapishanesi açılsın"
        "Mourinho F.Bahçe'nin başında kalamaz"
        "Mourinho F.Bahçe'nin başında kalamaz"
        Siesta uykusunun sıra dışı hikâyesi
        Siesta uykusunun sıra dışı hikâyesi

        Benzer Haberler

        Bulancak'ta "Dokuzoğul Hıdırellez ve Bahar Şenliği" düzenlendi
        Bulancak'ta "Dokuzoğul Hıdırellez ve Bahar Şenliği" düzenlendi
        Giresun'da heyelan yolu kapattı
        Giresun'da heyelan yolu kapattı
        GÜNCELLEME - Giresun'da heyelan nedeniyle kapanan Pınarlar-Yavuzkemal kara...
        GÜNCELLEME - Giresun'da heyelan nedeniyle kapanan Pınarlar-Yavuzkemal kara...
        Giresun'da heyelan nedeniyle Pınarlar-Yavuzkemal kara yolu ulaşıma kapandı
        Giresun'da heyelan nedeniyle Pınarlar-Yavuzkemal kara yolu ulaşıma kapandı
        Türkiye, fındık ihracatından 8 ayda 1,9 milyar doları aşkın gelir sağladı
        Türkiye, fındık ihracatından 8 ayda 1,9 milyar doları aşkın gelir sağladı
        1926 Bulancakspor'dan, Belediye Başkanı Necmi Sıbıç'a ziyaret
        1926 Bulancakspor'dan, Belediye Başkanı Necmi Sıbıç'a ziyaret