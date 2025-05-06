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        TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Giresun'da zirai dondan etkilenen fındık bahçelerini inceledi

        Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Giresun'da zirai don nedeniyle zarar gören fındık bahçelerinde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 19:32 Güncelleme: 06.05.2025 - 19:38
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        TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Giresun'da zirai dondan etkilenen fındık bahçelerini inceledi
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        Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Giresun'da zirai don nedeniyle zarar gören fındık bahçelerinde incelemelerde bulundu.

        Doğankent ilçesinin Süttaşı Mahallesi'nde zirai dondan etkilenen fındık bahçelerini inceleyen Bayraktar, çiftçilerin taleplerini dinledi.

        Bayraktar, gazetecilere, inceleme yaptıkları yerde fındığın yüzde 100'e yakın zarar gördüğünü belirterek, "Karadeniz'de özellikle rakımı yüksek yerlerde zirai don zararı üreticimizi fevkalade üzmüş durumda." dedi.

        Afetlerin her geçen yıl arttığına işaret eden Bayraktar, 2014'te 500 olan afet sayısının 2024'te 1257'ye ulaştığını aktardı.

        Bayraktar, bu yılın ilk üç ayının çok kurak geçtiğini, nisanda yağışların geldiğini ancak beklenmeyen şekilde karın da etkili olduğunu ifade etti.

        Karın ardından zirai don afetiyle karşı karşıya kalındığını vurgulayan Bayraktar, "Bazı illerimizde eksi 15-20 dereceleri gördük. Buna ürünlerimizin, meyve bahçelerimizin dayanması mümkün değildi. Alınan bütün tedbirlere rağmen maalesef meyvelerimizi kurtaramadık." diye konuştu.

        Bayraktar, çiftçilerin ilerleyen zamanlarda da kuraklık, aşırı yağışlar, don, dolu ve fırtınadan etkilenmeye devam edeceğinin altını çizerek, "Hortum olaylarını da görmeye başladık. Bunlar da bizi etkileyecek. Ben buraya gelmeden 3-4 vilayette dolu hadisesi meydana geldi ve üreticilerimiz zarar gördüler, bazı ürünler zarar gördü." değerlendirmesinde bulundu.

        Afetlere karşı tedbir almanın önemine dikkati çeken Bayraktar, "Üreticimiz para kazanamadıkça, ürettiği üründen zarar ettikçe köyünde kalmıyor, göç ediyor. Zaten gençlerimizi tutamıyoruz, 18-32 yaş arasındaki gençlerimizin oranı yüzde 5'lere kadar düştü." dedi.

        - "Buna inanıyoruz, devletimiz de çiftçimize sahip çıkacaktır"

        Bayraktar, çiftçinin afet zamanlarında devleti, ziraat odalarını yanında görmek istediğini belirterek, şöyle devam etti:

        "Gerekli yardımların hızlı bir şekilde üreticilerimize ulaşması gerekir. Tarım ve Orman Bakanlığımızın bu manada bir çalışması var. Maliyetlerle ilgili bir yardım yapılacağı ifade edildi. Bu yardımların hızlı bir şekilde üreticimize intikali önemli çünkü bugünlerde üreticilerimizin nakde ihtiyacı var."

        Tarım sigorta primlerinde daha fazla devlet desteği istediklerini dile getiren Bayraktar, şunları kaydetti:

        "Primler halen devlet desteğine rağmen üreticilerimize ağır geliyor ve alanlarımızın şu an 5'te 1'i ancak TARSİM kapsamında, önemli bir kısmı TARSİM kapsamında değil. Üreticilerimizin de şu an 3'te 1'i TARSİM kapsamında, bu çok yetersiz. Bunu daha geniş alanlara, daha fazla çiftçiye yaymamız gerekiyor."

        Ciddi bir afet yaşandığını yineleyen Bayraktar, "Ziraat odalarıyla birlikte yaptığımız çalışmada şunu gördük, 65 vilayetimizde afet var, bu çok ciddi bir rakam ve tarihin en büyük afeti. Böyle zor günlerde çiftçimiz devleti yanında görmek istiyor. Buna inanıyoruz, devletimiz de çiftçimize sahip çıkacaktır." diye konuştu.

        Bayraktar, hem zirai don hem de kahverengi kokarcanın neden olduğu zarara işaret ederek, "Bunu üzülerek ifade ediyorum, rekoltemiz tahminlerin altında olacak." dedi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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