Giresun'da lisede silahla geçici işçi statüsündeki 2 kız kardeşi öldüren zanlı tutuklandı
Giresun'da lisede silahla geçici işçi statüsündeki abla ve kardeşini öldüren aynı statüdeki kişi tutuklandı.
Giresun'da lisede silahla geçici işçi statüsündeki abla ve kardeşini öldüren aynı statüdeki kişi tutuklandı.
Aksu Mahallesi'ndeki Giresun Sosyal Bilimler Lisesi'nde dün Rana Çavuş Gökçin (27) ile ablası Yonca Çavuş'a (30) silahla ateş edip kaçtıktan sonra yakalanan A.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak ceza ve infaz kurumuna gönderildi.
Öte yandan olayda hayatını kaybeden iki kız kardeşin cenazelerinin, bugün Keşap ilçesinde toprağa verilmesi planlanıyor.
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