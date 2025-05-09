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        Giresun'da lisede silahla geçici işçi statüsündeki 2 kız kardeşi öldüren zanlı tutuklandı

        Giresun'da lisede silahla geçici işçi statüsündeki abla ve kardeşini öldüren aynı statüdeki kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 13:44 Güncelleme: 09.05.2025 - 13:44
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        Giresun'da lisede silahla geçici işçi statüsündeki 2 kız kardeşi öldüren zanlı tutuklandı
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        Giresun'da lisede silahla geçici işçi statüsündeki abla ve kardeşini öldüren aynı statüdeki kişi tutuklandı.

        Aksu Mahallesi'ndeki Giresun Sosyal Bilimler Lisesi'nde dün Rana Çavuş Gökçin (27) ile ablası Yonca Çavuş'a (30) silahla ateş edip kaçtıktan sonra yakalanan A.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak ceza ve infaz kurumuna gönderildi.

        Öte yandan olayda hayatını kaybeden iki kız kardeşin cenazelerinin, bugün Keşap ilçesinde toprağa verilmesi planlanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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