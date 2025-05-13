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        Bulancak'ta Ezeltere İçme Suyu Projesi devam ediyor

        Giresun'un Bulancak ilçesinde Ezeltere İçme Suyu Projesi kapsamında arıtma tesisi yerinin tapusunun alındığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 17:39 Güncelleme: 13.05.2025 - 18:15
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        Bulancak'ta Ezeltere İçme Suyu Projesi devam ediyor
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        Giresun'un Bulancak ilçesinde Ezeltere İçme Suyu Projesi kapsamında arıtma tesisi yerinin tapusunun alındığı bildirildi.

        Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, yaptığı açıklamada, projedeki kamulaştırma sorununu uzlaşmayla çözerek 14 dönümlük arıtma tesisi yerinin tapusunu belediye adına tescilleyerek teslim aldıklarını söyledi.

        İller Bankası ile ortak yürütecekleri projeyi en kısa zamanda tamamlamayı hedeflediklerini belirten Sıbıç, "Bulancak musluklarından kaynak suyu kalitesinde temiz ve sağlıklı suyu akıtacağız. Bulancak'ın en az 100 yıllık su sorununu çözecek bu projeyle geleceğe yatırım yapıyoruz." dedi.

        Sıbıç, yüksek kottan cazibeyle gelecek suyun maliyetleri de düşüreceğini kaydetti.

        Arazinin tapusunu İller Bankası'na teslim ederek, sürecin yeniden başlatılması için resmi başvuruyu yapacaklarının altını çizen Sıbıç, projenin ivedilikle tamamlanması için çalışacaklarını sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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