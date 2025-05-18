Bulancak'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yürüyüşü düzenlendi
Bulancak'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirildi.
Bulancak'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirildi.
Belediye öncülüğünde eski cezaevi mevkisinde bir araya gelen katılımcılar, bando takımı eşliğinde ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.
Yürüyüşe Belediye Başkanı Necmi Sıbıç ile vatandaşlar katıldı.
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