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        SOLOTÜRK Giresun'da prova uçuşu yaptı

        Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, "48. Uluslararası Giresun Aksu Festivali" kapsamında yapacağı gösteri uçuşu öncesinde prova gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 16:26 Güncelleme: 21.05.2025 - 16:26
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        SOLOTÜRK Giresun'da prova uçuşu yaptı
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        Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, "48. Uluslararası Giresun Aksu Festivali" kapsamında yapacağı gösteri uçuşu öncesinde prova gerçekleştirdi.

        Kentte halk arasında havaların ısınıp bahardan yaza geçişin sembolü olarak bilinen "mayıs yedisi" geleneğinin yaşatıldığı festival kapsamında SOLOTÜRK'ün bugünkü prova uçuşu ilgi gördü.

        Alpaslan Türkeş Parkı ve Giresun Kalesi'nde uçuşu izleyen bazı vatandaşlar, akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

        SOLOTÜRK, 22 Mayıs Perşembe günü saat 16.00'da gösteri uçuşu gerçekleştirecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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