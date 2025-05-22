Huzurevinde yazdığı şiirler "Huzurdan Sesler" kitabında bir araya geldi

ATAKAN ÇITLAK - Giresun'da huzurevinde yaşayan 76 yaşındaki Şenel Yaman'ın kaleme aldığı şiirler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün desteğiyle "Huzurdan Sesler" ismiyle kitaplaştırıldı.

Eşinin vefatının ardından 3,5 yıl önce kendi isteğiyle Giresun Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşamaya başlayan üç çocuk babası Yaman, boş vakitlerini şiir yazarak değerlendirdi.

Geçen sürede farklı konulardan oluşan çok sayıda şiiri kaleme alan Yaman, şiir kitabı oluşturabilme hayalini Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün desteğiyle gerçeğe dönüştürdü.

Şenel Yaman, AA muhabirine, şiir yazmayı çok sevdiğini, günün her saatinde şiir yazabildiğini söyledi.

Yazdığı şiirleri daha önce de huzurevindeki etkinliklerde okuduğunu ve çok beğenildiğini dile getiren Yaman, "Kurum müdürümüz için üç beş satırlık bir yazı yazmayı düşündüm ve odamda yazdım. Bir etkinlikte kendisine ilettim. Kendi adına yazmış olduğum şiirimi çok beğendiler. Kendisi de bana 'Şenel amca madem ki yazıyorsun, devam et' dedi. Ben de yazmaya devam ettim." diye konuştu.

- "Şiir yazmanın vakti, saati yok"

Şiir yazmanın kendisini rahatlattığını ifade eden Yaman, "Şiir yazmanın vakti, saati yok. Gecenin 1'i olur, 5'i olur. Ne zaman ilham gelse o vakit yazarım. 4-5 satırlık şiiri 15 dakika içerisinde yazabiliyorum." dedi.

Yaman, şiirlerinin farklı konulardan oluştuğunu dile getirerek, "Giresun'un güzelliğini anlattığım şiirim var. Mesela bir Mehmetçik şiirim var. Aklıma ne gelirse o konuda yazabiliyorum. Düşündükçe, yazdıkça bana bir rahatlama geliyor. Bedensel olarak, ruhsal olarak kendimi rahatlatıyorum yazdıkça. İçimdekini dışarıya dökmüş oluyorum." ifadelerini kullandı.

Eserlerinin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce kitaplaştırılmasıyla hayalinin gerçeğe dönüştüğünü vurgulayan Şenel Yaman, katkısı olanlara desteklerinden dolayı teşekkür etti.

- "İmzalı kitabımızı Sayın Bakanımıza gönderdik"

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Modaoğlu ise Şenel Yaman'ın şiirlerine değer verdiklerini söyledi.