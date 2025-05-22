Bulancak'ta kitap okuma yarışması düzenlendi
Giresun'un Bulancak ilçesinde düzenlenen kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Giresun'un Bulancak ilçesinde düzenlenen kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Bulancak Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen yarışmaya, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri katıldı.
Öğrenciler, okudukları kitaplardan hazırlanan sorulara doğru cevap vererek derece alabilmek için mücadele etti.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen ödül töreninde Kaymakam Ünal Koç, başarılı öğrencilere ödüllerini verdi.
Bulancak İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenel Bulut, yarışmaya katılan öğrencileri tebrik ederek, desteklerinden dolayı Kaymakam Koç'a teşekkür etti.
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