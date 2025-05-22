Bulancak'ta kitap okuma yarışması düzenlendi

Bulancak İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenel Bulut, yarışmaya katılan öğrencileri tebrik ederek, desteklerinden dolayı Kaymakam Koç'a teşekkür etti.

Öğrenciler, okudukları kitaplardan hazırlanan sorulara doğru cevap vererek derece alabilmek için mücadele etti.

Bulancak Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen yarışmaya, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri katıldı.

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