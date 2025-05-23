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        Piraziz'de yayla yolunda çalışma başlatıldı

        Piraziz ilçesinde Meşe Pınarı mevkisi ve Paşakonağı Yaylası'na ulaşım sağlanan yolda çalışma gerçekleştiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 12:46 Güncelleme: 23.05.2025 - 12:46
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        Piraziz'de yayla yolunda çalışma başlatıldı
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        Piraziz ilçesinde Meşe Pınarı mevkisi ve Paşakonağı Yaylası'na ulaşım sağlanan yolda çalışma gerçekleştiriliyor.

        Belediye Başkanı Mahmut Esat Ayyıldız, yaptığı açıklamada, çalışmaların birkaç ay içerisinde tamamlanmasının planlandığını belirtti.

        Yolun yaklaşık 30 kilometrelik kısmının beton yapılacağına işaret eden Ayyıldız, sahilden 45 dakikada Meşe Pınarı mevkisine ulaşmanın mümkün olacağını kaydetti.

        Aynı mevkide uygulanacak proje ile kır kahvesi, restoran ve doğayla uyumlu ağaç evlerin yer alacağı mesire alanı inşa edileceğini de anlatan Ayyıldız, çalışmalara destek olan TBMM İdare Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan'a teşekkür etti.

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