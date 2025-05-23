Fındık üreticilerine kahverengi kokarca uyarısı

Sıcaklıkların etkisiyle kışlaklardan çıkan kahverengi kokarca zararlısının fındık bahçelerinde görüldüğü belirtilerek, "Çiftçilerimizin fındık bahçelerini düzenli kontrol etmeleri, zararlının tek bir tane bile görülmesi durumunda dahi ruhsatlı bitki koruma ürünleri ile ilaçlama yapmaları gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bölgede hava sıcaklıklarında artış meydana geldiğine işaret edildi.

Hava sıcaklıklarına bağlı olarak fındık bahçelerinde görülmeye başlanan kahverengi kokarca zararlısına karşı ilaçlama yapılması gerektiği bildirildi.

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