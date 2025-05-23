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        Fındık üreticilerine kahverengi kokarca uyarısı

        Hava sıcaklıklarına bağlı olarak fındık bahçelerinde görülmeye başlanan kahverengi kokarca zararlısına karşı ilaçlama yapılması gerektiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 16:15 Güncelleme: 23.05.2025 - 16:15
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        Fındık üreticilerine kahverengi kokarca uyarısı
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        Hava sıcaklıklarına bağlı olarak fındık bahçelerinde görülmeye başlanan kahverengi kokarca zararlısına karşı ilaçlama yapılması gerektiği bildirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bölgede hava sıcaklıklarında artış meydana geldiğine işaret edildi.

        Sıcaklıkların etkisiyle kışlaklardan çıkan kahverengi kokarca zararlısının fındık bahçelerinde görüldüğü belirtilerek, "Çiftçilerimizin fındık bahçelerini düzenli kontrol etmeleri, zararlının tek bir tane bile görülmesi durumunda dahi ruhsatlı bitki koruma ürünleri ile ilaçlama yapmaları gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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