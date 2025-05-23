Giresun'da Yeşilay'dan sivil toplum kuruluşlarına ve muhtarlara "Aile Haftası" ziyareti

Aile yapısının korunması ve güçlendirilmesi konularında farkındalık oluşturulması hedeflenen ziyaretlerde bağımlılıkla mücadele çalışmaları ve YEDAM'ın sunduğu ücretsiz psikososyal destek hizmetleri hakkında bilgi verildi.

Giresun Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkan Vekili Ercan Ayhan, Giresun Merkez Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Şahin ile Giresun Muhtarlar Derneği Başkanı Ertuğrul Oksal'a gerçekleştirilen ziyaretlerde, Yeşilay heyeti ailenin toplumsal önemini vurguladı.

Yeşilay Giresun Şubesi ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) görevlileri, "Aile Haftası" etkinlikleri kapsamında sivil toplum kuruluşlarını ve muhtarları ziyaret etti.

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