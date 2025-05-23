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        Giresun'da Yeşilay'dan sivil toplum kuruluşlarına ve muhtarlara "Aile Haftası" ziyareti

        Yeşilay Giresun Şubesi ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) görevlileri, "Aile Haftası" etkinlikleri kapsamında sivil toplum kuruluşlarını ve muhtarları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 17:08 Güncelleme: 23.05.2025 - 17:08
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        Giresun'da Yeşilay'dan sivil toplum kuruluşlarına ve muhtarlara "Aile Haftası" ziyareti
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        Yeşilay Giresun Şubesi ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) görevlileri, "Aile Haftası" etkinlikleri kapsamında sivil toplum kuruluşlarını ve muhtarları ziyaret etti.

        Giresun Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkan Vekili Ercan Ayhan, Giresun Merkez Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Şahin ile Giresun Muhtarlar Derneği Başkanı Ertuğrul Oksal'a gerçekleştirilen ziyaretlerde, Yeşilay heyeti ailenin toplumsal önemini vurguladı.

        Aile yapısının korunması ve güçlendirilmesi konularında farkındalık oluşturulması hedeflenen ziyaretlerde bağımlılıkla mücadele çalışmaları ve YEDAM'ın sunduğu ücretsiz psikososyal destek hizmetleri hakkında bilgi verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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