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        Giresun'da dereye devrilen minibüsün sürücüsü öldü

        Giresun'un Espiye ilçesinde dereye devrilen minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 11:37 Güncelleme: 26.05.2025 - 11:37
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        Giresun'da dereye devrilen minibüsün sürücüsü öldü
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        Giresun'un Espiye ilçesinde dereye devrilen minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Soğukpınar Beldesi istikametinde seyreden Mehmet Yıldız (49) idaresindeki minibüs, yol kenarından geçen Gelevera deresine devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan Yıldız, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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