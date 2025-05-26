Giresun'da dereye devrilen minibüsün sürücüsü öldü
Giresun'un Espiye ilçesinde dereye devrilen minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti.
Giresun'un Espiye ilçesinde dereye devrilen minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti.
Soğukpınar Beldesi istikametinde seyreden Mehmet Yıldız (49) idaresindeki minibüs, yol kenarından geçen Gelevera deresine devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Yıldız, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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