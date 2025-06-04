Türkiye, fındık ihracatından 2025'in ilk 5 ayında 1 milyar doları aşkın gelir sağladı
Türkiye, 2025 yılının 5 ayında fındık ihracatından 1 milyar 41 milyon dolar gelir elde etti.
Türkiye, 2025 yılının 5 ayında fındık ihracatından 1 milyar 41 milyon dolar gelir elde etti.
Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan açıklamada, 1 Ocak-31 Mayıs 2025 ihracat dönemine ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, söz konusu dönemde yurt dışına 1 milyar 41 milyon dolar karşılığında 126 bin 611 ton fındık satıldığı belirtildi.
Geçen sezonun aynı döneminde 125 bin 467 ton fındık dış satımı yapıldığı ve 1 milyar 13 milyon dolar gelir sağlandığı kaydedildi.
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