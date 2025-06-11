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        Espiye'de alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor

        Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz, ilçeye bağlı bazı köylerde alt ve üst yapı çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 12:07 Güncelleme: 11.06.2025 - 12:07
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        Espiye'de alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor
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        Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz, ilçeye bağlı bazı köylerde alt ve üst yapı çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

        Kavanoz, yaptığı yazılı açıklamada, İl Özel İdaresine bağlı ekiplerin çalışmalarını Hacımahmutlu, Sakarya, Taflancık, Değirmenağzı ve Gülburnu köylerinde sürdürdüğünü ifade etti.

        Köylerde kanal temizleme, betonlama ve yol bakım faaliyetleri yapıldığını aktaran Kavanoz, çalışmaların program doğrultusunda yürütüldüğünü kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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