Espiye'de alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor
Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz, ilçeye bağlı bazı köylerde alt ve üst yapı çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz, ilçeye bağlı bazı köylerde alt ve üst yapı çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
Kavanoz, yaptığı yazılı açıklamada, İl Özel İdaresine bağlı ekiplerin çalışmalarını Hacımahmutlu, Sakarya, Taflancık, Değirmenağzı ve Gülburnu köylerinde sürdürdüğünü ifade etti.
Köylerde kanal temizleme, betonlama ve yol bakım faaliyetleri yapıldığını aktaran Kavanoz, çalışmaların program doğrultusunda yürütüldüğünü kaydetti.
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