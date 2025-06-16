Giresun'da serinlemek için babasıyla denize giren çocuk kayboldu

Akıntıya kapılan çocuğu için ise arama çalışmaları sürüyor.

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, sahil güvenlik, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Çıtlakkale Mahallesi sahilinde serinlemek için denize giren kimliği henüz belirlenemeyen baba ve oğlu, bir süre sonra gözden kayboldu.

Giresun'da serinlemek için babasıyla girdiği denizde kaybolan çocuk için arama çalışması başlatıldı.

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