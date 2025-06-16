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        Giresun'da serinlemek için babasıyla denize giren çocuk kayboldu

        Giresun'da serinlemek için babasıyla girdiği denizde kaybolan çocuk için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 14:40 Güncelleme: 16.06.2025 - 14:40
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        Giresun'da serinlemek için babasıyla denize giren çocuk kayboldu
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        Giresun'da serinlemek için babasıyla girdiği denizde kaybolan çocuk için arama çalışması başlatıldı.

        Alınan bilgiye göre, Çıtlakkale Mahallesi sahilinde serinlemek için denize giren kimliği henüz belirlenemeyen baba ve oğlu, bir süre sonra gözden kayboldu.

        Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, sahil güvenlik, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çevredeki vatandaşlarca denizden çıkartılan baba, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Giresun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Akıntıya kapılan çocuğu için ise arama çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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