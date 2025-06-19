Giresun'da ilkokulda geri dönüşüm etkinliği düzenlendi
Giresun'da Namık Kemal İlkokulu'nda geri dönüşüm etkinliği gerçekleştirildi.
Giresun'da Namık Kemal İlkokulu'nda geri dönüşüm etkinliği gerçekleştirildi.
Okulun bahçesinde organize edilen etkinlikte öğrenciler geri dönüşüm malzemelerinden hazırlanan kıyafetleri defile ile sergiledi.
Öğrenciler çevre bilincine yönelik pankartlar açarak sloganlar da dile getirdi.
Öğrencilerin kendi tasarımı olan müzik aletleriyle koro gösterisi sunduğu etkinlikte yıl boyunca yapılan geri dönüşüm çalışmaları sergi ile tanıtıldı.
Okul öğretmenleri Türcan Bektaşoğlu, Metin Ersöz, Nazan Başaran ve Gonca Aydın rehberliğinde hazırlanan etkinlik velilerden beğeni topladı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.