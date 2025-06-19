Giresun'da "Islık Dili Koruma Eylem Planı Çalıştayı" düzenlendi

Türkiye'deki somut olmayan kültürel miras unsurlarının ulusal ve uluslararası düzeyde tespiti, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması kapsamında Giresun'da "Islık Dili Koruma Eylem Planı Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştayda, ıslık dilinin yüzyıllardır bölgede yaşayan insanların kullandığı eşsiz bir iletişim biçimi olduğunu söyledi.

Dağların, vadilerin ve ormanların arasında mesafeleri aşan seslerin sadece haberleşme aracı olmanın ötesinde kültürün bir parçası olduğunu vurgulayan Serdengeçti, bu kültürel mirası korumak, geliştirmek ve gelecek nesillere aktarmak için ortak vizyonla strateji bulmak amacıyla çalıştay düzenlendiğini ifade etti.

Serdengeçti, ıslık dilinin akademik olarak incelenmesi ve pratikte yaşatılması için yapılacak çalışmaların bu geleneğin sürdürülmesi açısından büyük önem taşıdığının altını çizdi.