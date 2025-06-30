Giresun'da bulunan Mavi Göl çevresinde yürütülen çalışmalar

Giresun Valiliği, Mavi Göl çevresinde yürütülen entegre çalışmanın doğal varlıkları koruyan ve turizm vizyonunu geliştiren stratejik bir yatırım olduğu bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, son günlerde Mavi Göl çevresinde plansız bir çalışma yürütüldüğüne dair paylaşılan haber ve içeriklere istinaden açıklama yapılması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, gölün görüntüsünü etkileyen taşkın risklerine karşı altyapı projesinin başlatıldığı ifade edilerek, "Altyapı projesi 'Beyazdan Maviye Yolculuk' turizm vizyonunun bir parçasıdır. Bu iki proje birbirini tamamlamakta, taşkın riskleri azaltılırken aynı zamanda bölge sürdürülebilir turizm anlayışıyla daha güvenli, estetik ve erişilebilir hale getirilmektedir." denildi.

Çalışmanın neden yapıldığına da vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Göksu travertenlerinden karayolu köprüsüne kadar olan 700 metrelik dere hattında, taşkın kontrolü amacıyla beton temelli, taş örme yapılar inşa edilmektedir. Bu, su debisinin arttığı dönemlerde tarım arazilerini ve travertenleri korumak için elzemdir. Yürütülen çalışmalar, 'Beyazdan Maviye Yolculuk' projesinin altyapı ayağını oluşturmakta ve bu proje; yürüyüş yolları, seyir terasları, yöresel satış stantları, doğayla uyumlu yapılar ve çevre düzenlemeleri gibi uygulamaları içermektedir."