Dereli-Şebinkarahisar kara yolunun devreye alınması isteği

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, Dereli-Şebinkarahisar kara yolu ve Pınarlar Tüneli projesinin devreye alınması gerektiğini bildirdi.

Çakırmelikoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Giresun-Dereli yol standartlarının iyileştirmesinin tamamlandığını belirtti.

Dereli-Şebinkarahisar kara yolu ve Pınarlar Tüneli projesinin devreye alınması gerektiğini vurgulayan Çakırmelikoğlu, şunları kaydetti:

"86 kilometrelik Dereli-Şebinkarahisar ve ardından Sivas bağlantısı, 5 bin metre Pınarlar Tüneli projesi bugün Tirebolu-Torul yolu gibi sürüncemede kalmış ve bölgenin stratejik ihtiyaçlarını içinde barındıran, Giresun üstü fayda sağlayacak bir yatırımdır. Bu kapsamda kışın birçok döneminde ağır mevsim koşulları nedeniyle kapanan Eğribel bölgesinin 365 gün açık kalabilmesi ve iç bölgeler ile sağlıklı ticaret yapılabilmesi adına planlanan projenin tamamlanması için ilgili kurumların kararı beklenmektedir."

Çakırmelikoğlu, Giresun-Dereli-Şebinkarahisar kara yolunun İran'a ve Sivas üzerinden Akdeniz'e en kolay ulaşım ağlarından biri olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti: