Giresun'da 93 yıllık tarihi bina restore edildi
Giresun'da 1932'de devlet millet iş birliğiyle okul olarak inşa edilen bina restore edildi.
Giresun'da 1932'de devlet millet iş birliğiyle okul olarak inşa edilen bina restore edildi.
Merkeze bağlı Akçalı köyünde yöresel mimari geleneği olan "göz dolma" tekniğinde inşa edilen bina, yine devlet millet iş birliğiyle ayağa kaldırıldı.
Tarihi bina mimari yapısıyla bölgedeki okulların son temsilcisi durumunda.
Giresun İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, yürütülen çalışmalarda binanın eski ihtişamına kavuştuğu belirtildi.
Eski okulun, Valilik koordinesinde Akçalı Köyü Muhtarlığı iş birliğinde restore edildiği aktarılan açıklamada, "Tarihi yapılarımızı korumak ve geleceğe taşımak en önemli misyonlarımızdan. Tarihe saygı, geleceğe yatırımdır." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, yöre halkına desteklerinden dolayı teşekkür edildi.
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