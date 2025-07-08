Giresun'da 93 yıllık tarihi bina restore edildi

Eski okulun, Valilik koordinesinde Akçalı Köyü Muhtarlığı iş birliğinde restore edildiği aktarılan açıklamada, "Tarihi yapılarımızı korumak ve geleceğe taşımak en önemli misyonlarımızdan. Tarihe saygı, geleceğe yatırımdır." ifadeleri kullanıldı.

Merkeze bağlı Akçalı köyünde yöresel mimari geleneği olan "göz dolma" tekniğinde inşa edilen bina, yine devlet millet iş birliğiyle ayağa kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.