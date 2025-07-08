Giresun'da 2025 ürünü tahmini rekolte tespit çalışmalarına başlandı
Giresun'da 2025 yılı tahmini fındık rekoltesini tespit komisyonu saha çalışmalarına başladı.
Giresun'da 2025 yılı tahmini fındık rekoltesini tespit komisyonu saha çalışmalarına başladı.
İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Angın, AA muhabirine, müdürlükleri koordinasyonunda Giresun Üniversitesi, Giresun Ticaret Borsası, FİSKOBİRLİK, Karadeniz İhracatçılar Birliği, Giresun Ziraat Odası, Fındık Araştırma Enstitüsü ve bazı ilgili kurumların temsilcilerinin yer aldığı rekolte tespit komisyonu oluşturulduğunu söyledi.
Komisyonun bugün itibarıyla il genelindeki bahçelerde çotanak sayımına başladığını ifade eden Angın, çalışmaların 15 günde tamamlanmasının planlandığını belirtti.
Angın, saha çalışmalarının ardından verilerin toplanarak rapor haline getirileceğini, Tarım ve Orman Bakanlığına iletileceğini kaydetti.
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