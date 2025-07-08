Giresun'da 2025 ürünü tahmini rekolte tespit çalışmalarına başlandı

İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Angın, AA muhabirine, müdürlükleri koordinasyonunda Giresun Üniversitesi, Giresun Ticaret Borsası, FİSKOBİRLİK, Karadeniz İhracatçılar Birliği, Giresun Ziraat Odası, Fındık Araştırma Enstitüsü ve bazı ilgili kurumların temsilcilerinin yer aldığı rekolte tespit komisyonu oluşturulduğunu söyledi.

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