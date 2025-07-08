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        Giresun'da yamaçtan yuvarlanan kişi yaralandı

        Giresun'un Piraziz ilçesinde yamaçtan yuvarlanan 75 yaşındaki kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 15:25 Güncelleme: 08.07.2025 - 15:25
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        Giresun'da yamaçtan yuvarlanan kişi yaralandı
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        Giresun'un Piraziz ilçesinde yamaçtan yuvarlanan 75 yaşındaki kişi yaralandı.

        Güneyköy köyündeki fındık bahçesinde çalışan Ali Akdemir, dengesini kaybederek yamaçtan yuvarlandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi yönlendirildi.

        Ekiplerce bulunduğu yerden alınan Akdemir, sedye ile yola kadar taşındı.

        Akdemir, olay yerindeki müdahalenin ardından kaldırıldığı Bulancak Devlet Hastanesi'nde tedavi altını alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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