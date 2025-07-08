Giresun'da yamaçtan yuvarlanan kişi yaralandı

Ekiplerce bulunduğu yerden alınan Akdemir, sedye ile yola kadar taşındı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi yönlendirildi.

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