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        Doğankent'te 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

        Giresun'un Doğankent ilçesinde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 16:03 Güncelleme: 11.07.2025 - 16:03
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        Doğankent'te 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
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        Giresun'un Doğankent ilçesinde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu.

        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, Harşit Ulu Camisi'nde şehitleri anmak amacıyla program düzenlendi.

        Tirebolu Müftüsü Mustafa Aktaş'ın da katıldığı programda, Kur'an-ı Kerim tilavet edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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