Doğankent'te 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
Giresun'un Doğankent ilçesinde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu.
Giresun'un Doğankent ilçesinde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, Harşit Ulu Camisi'nde şehitleri anmak amacıyla program düzenlendi.
Tirebolu Müftüsü Mustafa Aktaş'ın da katıldığı programda, Kur'an-ı Kerim tilavet edildi.
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